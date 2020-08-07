Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции

Ранее СМИ сообщили, что в ходе неё был ликвидирован один боевик.

45

Фото © ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Режим контртеррористической операции, введённый в Ингушетии вечером 6 августа, отменён. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб по республике.

Отмечается, что режим и связанные с ним ограничения перестали действовать с 6 утра. Напомним, он вводился в Назрани и селе Сагопши Малгобекского района "в целях предотвращения террористических актов". По данным СМИ, в ходе операции был ликвидирован один боевик.

ФСБ прикрыла в пяти регионах мастерские, где переделывали оружие в боевое

Чего там только не нашли: от пулемётов до гранат.

Ранее в Калмыкии начальника колонии задержали по делу о пособничестве терроризму.

Выбор редакции

Loading...