В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции

Режим контртеррористической операции, введённый в Ингушетии вечером 6 августа, отменён. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб по республике.

Отмечается, что режим и связанные с ним ограничения перестали действовать с 6 утра. Напомним, он вводился в Назрани и селе Сагопши Малгобекского района "в целях предотвращения террористических актов". По данным СМИ, в ходе операции был ликвидирован один боевик.