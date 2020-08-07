В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции

Режим контртеррористической операции, введённый в Ингушетии вечером 6 августа, отменён. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб по республике.
Отмечается, что режим и связанные с ним ограничения перестали действовать с 6 утра. Напомним, он вводился в Назрани и селе Сагопши Малгобекского района "в целях предотвращения террористических актов". По данным СМИ, в ходе операции был ликвидирован один боевик.
ФСБ прикрыла в пяти регионах мастерские, где переделывали оружие в боевоеЧего там только не нашли: от пулемётов до гранат.
Ранее в Калмыкии начальника колонии задержали по делу о пособничестве терроризму.