В Генштабе назвали первое условие применения Россией ядерного оружия

Россия нанесёт ответный ядерный удар, если получит сигнал о запуске баллистических ракет, об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил РФ генерал-майор Андрей Стерлин.

— Первое условие связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и/или её союзников, — сказал он в интервью газете "Красная звезда".

Стерлин подчеркнул, что пуск будет зафиксирован системой предупреждения о ракетном нападении, любое использование оружия, ядерного или обычного, будет расценено как угроза "уничтожения России как государства".

Он также отметил, что серьёзной проблемой является прекращение действия Договора о нераспространении ядерного оружия. После его ликвидации в мире может начаться гонка вооружений и увеличение количества стран, обладающих ядерным потенциалом.