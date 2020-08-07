"С чего они вообще лидеры в мире?" Рогозин бросил вызов Илону Маску

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин призвал не преувеличивать достижение компании Илона Маска SpaceX и предложил американцам повторить рекорды российских коллег по скорости полёта на МКС.

— То, что появился Crew Dragon, и то, что он прошёл испытания, если отбросить всю пропагандистскую американскую шелуху, что они лидеры в мире… С чего они вообще лидеры в мире? Десять лет их на горизонте не было, а теперь летают, как мы летали, — сказал Рогозин в интервью РИА "Новости".

Он также усомнился в способности американского космического корабля долететь до МКС за три часа.

Гендиректор "Роскосмоса" заверил, что России не нужен подобный корабль. Он уточнил, что Crew Dragon, а также разрабатываемый компанией Boeing Starliner являются лишь более просторными и комфортными аналогами российского "Союза МС".