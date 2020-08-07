"С чего они вообще лидеры в мире?" Рогозин бросил вызов Илону Маску

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин призвал не преувеличивать достижение компании Илона Маска SpaceX и предложил американцам повторить рекорды российских коллег по скорости полёта на МКС.
— То, что появился Crew Dragon, и то, что он прошёл испытания, если отбросить всю пропагандистскую американскую шелуху, что они лидеры в мире… С чего они вообще лидеры в мире? Десять лет их на горизонте не было, а теперь летают, как мы летали, — сказал Рогозин в интервью РИА "Новости".
Он также усомнился в способности американского космического корабля долететь до МКС за три часа.
"Сложность в том, как зацепиться". Рогозин рассказал о планах посадить космический корабль на астероидТехнология может появиться к 2030 году.
Гендиректор "Роскосмоса" заверил, что России не нужен подобный корабль. Он уточнил, что Crew Dragon, а также разрабатываемый компанией Boeing Starliner являются лишь более просторными и комфортными аналогами российского "Союза МС".
Напомним, запуск пилотируемого корабля Crew Dragon частной компании SpaceX с астронавтами на борту произошёл 30 мая 2020 года. Ракета Falcon 9 вывела Дагласа Хёрли и Роберта Бенкена на орбиту Земли. Спустя 19 часов американский корабль успешно пристыковался к МКС. В начале августа Crew Dragon отстыковался от МКС и направился в сторону Земли. Он приземлился в Атлантическом океане. Позднее президент США поздравил всех, кто был причастен к успешной посадке астронавтов. Он также напомнил, что это первое с 1975 года приводнение американского пилотируемого корабля.