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Число случаев коронавируса в мире превысило 19 миллионов

Умерло более 700 тысяч человек.

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Фото © AP Photo / David J. Phillip

Число случаев коронавирусной инфекции в мире превысило отметку в 19 миллионов. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Согласно онлайн-счётчику, по состоянию на утро 7 августа в мире насчитывается 19 007 938 случаев инфицирования CoViD-19.

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Он уверен, что, несмотря на борьбу с последствиями CoViD-19, задуматься о проблеме нужно уже сейчас.

Лидерство по этому показателю удерживают США (4 881 974), на втором месте идёт Бразилия (2 912 212), а замыкает тройку Индия (1 964 536).

От осложнений, вызванных CoViD-19, скончалось 713 406 жителей Земли. Более 11 миллионов пациентов выздоровели.

Ранее вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса в России и отметил, что летальность от него снизится.

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