Число случаев коронавируса в мире превысило 19 миллионов

Число случаев коронавирусной инфекции в мире превысило отметку в 19 миллионов. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
Согласно онлайн-счётчику, по состоянию на утро 7 августа в мире насчитывается 19 007 938 случаев инфицирования CoViD-19.
"Хуже, чем пандемия". Билл Гейтс предсказал новую мировую катастрофуОн уверен, что, несмотря на борьбу с последствиями CoViD-19, задуматься о проблеме нужно уже сейчас.
Лидерство по этому показателю удерживают США (4 881 974), на втором месте идёт Бразилия (2 912 212), а замыкает тройку Индия (1 964 536).
От осложнений, вызванных CoViD-19, скончалось 713 406 жителей Земли. Более 11 миллионов пациентов выздоровели.
Ранее вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса в России и отметил, что летальность от него снизится.