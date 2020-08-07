Диетолог разрешила спор между любителями арбуза и дыни

Арбузы и дыни должны выступать в разных категориях, поэтому их вечный спор не имеет смысла. Такое мнение высказала диетолог, профессор ФМБА России Маргарита Королёва.

— Если человек питается разнообразно в течение дня и у него есть завтрак, обед и ужин, а в состав еды входят продукты животного и растительного происхождения, то арбуз должен быть между этими приёмами пищи, — приводит её слова радио Sputnik.

Несмотря на то что арбузы подходят в качестве перекуса, можно позволить себе съесть не более 300 граммов.

А вот использовать дыню в качестве десерта или перекуса нельзя, так как употребление этой бахчевой культуры вместе с другими продуктами может привести к набору веса.

Дыню нужно использовать как самостоятельный продукт, уточнила доктор. При этом диетолог предостерегла от её поедания людей с нарушением углеводного обмена, а также тех, кто страдает тенденцией к набору массы тела.