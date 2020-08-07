Эксперт рассказал, что делать, чтобы смартфон не тормозил

Для того чтобы ускорить работу смартфона, прежде всего необходимо избавиться от лишних приложений, а существующим запретить автоматические обновления, поскольку они требуют большого количества ресурсов устройства. Об этом рассказал директор Института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.

— Есть простое правило: если приложение работает без сбоев и в обновлении вы видите несущественные изменения, не загружайте его. Бывает и так, что именно после загрузки обновлений приложение начинает глючить, тормозя работу всего смартфона, — сказал Косарев в интервью агентству "Прайм".

Эксперт добавил, что замедляет устройство и разнообразный "мусор" — кеш, который хранит данные мессенджеров. Его необходимо регулярно чистить либо поставить программу, которая будет делать это автоматически.

По словам Косарева, ускорить работу смартфона поможет также снижение яркости и энергосберегающий режим, поскольку это уменьшает нагрузку на процессор. Кроме того, можно отключить автоподключение Wi-Fi и постоянный доступ к геолокации.

Специалист посоветовал не пользоваться дешёвыми картами памяти, поскольку устройство начинает адаптироваться и выгружать с них данные. Он порекомендовал использовать только качественные устройства, чтобы не тормозить внутренние процессы.