Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов из "Приватбанка" и отмывании денег

Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов из "Приватбанка" и отмывании их в американских и мировых компаниях. Об этом сообщает Washington Post.

По данным издания, Коломойский и его деловой партнёр Геннадий Боголюбов похитили столько денег, что Украине пришлось выделить "Приватбанку" 5,5 миллиарда долларов, чтобы предотвратить крах экономики страны.

Бизнесмены были единоличными владельцами банка до того, как он был национализирован в 2016 году из-за мошенничества. Американский Минюст заявил, что Коломойский и Боголюбов использовали банк в качестве личного счёта для создания незаконной бизнес-империи в США. Отмечается, что они пользовались своим статусом, чтобы неоднократно запрашивать деньги у банка, которые затем передавались через обширную сеть подставных компаний.

Среди их покупок — более полутора тысяч квадратных километров коммерческой недвижимости в Огайо, сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе и коммерческая недвижимость в Техасе.

Коломойский, который является одним из самых богатых людей Украины, через своего представителя решительно опроверг обвинения американского ведомства.