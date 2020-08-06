Канье Уэст признал, что не выиграет выборы президента США

Рэпер Канье Уэст признал, что его участие в выборах президента США 2020 года обречено на провал. Об этом он заявил в интервью Forbes.

Во время беседы внимание Канье сосредоточили на том факте, что ему ни при каких условиях не удастся собрать более 270 голосов членов коллегии выборщиков для победы на голосовании 3 ноября.

— Я не стану спорить с вами. Иисус — это король, — ответил Уэст. Стоит отметить, что его последний альбом носит название Jesus is King ("Иисус — это король").

Канье признал и согласился с мнением, что он лишь забирает голоса афроамериканцев у бывшего вице-президента страны и главного соперника Дональда Трампа Джозефа Байдена.