Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Канье Уэст признал, что не выиграет выборы президента США

Журналисты обратили внимание музыканта на то, что он ни при каких условиях не сможет набрать необходимое число голосов выборщиков.

22

Рэпер Канье Уэст признал, что его участие в выборах президента США 2020 года обречено на провал. Об этом он заявил в интервью Forbes.

Во время беседы внимание Канье сосредоточили на том факте, что ему ни при каких условиях не удастся собрать более 270 голосов членов коллегии выборщиков для победы на голосовании 3 ноября.

Я не стану спорить с вами. Иисус — это король, — ответил Уэст. Стоит отметить, что его последний альбом носит название Jesus is King ("Иисус — это король").

Теперь ещё один штат. Канье Уэст подал документы на регистрацию кандидатом в президенты в Нью-Джерси

Артист ранее предпринимал аналогичные попытки в Миссури, Южной Каролине и Оклахоме.

Канье признал и согласился с мнением, что он лишь забирает голоса афроамериканцев у бывшего вице-президента страны и главного соперника Дональда Трампа Джозефа Байдена.

Напомним, Уэст зарегистрировался как кандидат в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома. Он успел подать все документы и оплатить сбор в размере 35 тысяч долларов. Рэпер указал, что будет представлять партию BDY (The Birthday Party).

Выбор редакции

Loading...