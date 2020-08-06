"Переступать не советуем". Генштаб РФ назвал "красные линии" ядерного сдерживания для других стран

Россия обозначила "красные линии" ядерного сдерживания для других стран, это является одним из приоритетов государственной политики в области безопасности, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил РФ генерал-майор Андрей Стерлин.

— Таким образом, в "Основах" Россия обозначила "красные линии", переступать которые мы не советуем никому. Если же потенциальный противник решится на это, то ответ, без сомнения, будет сокрушительным, — сказал он в интервью газете "Красная звезда".

Стерлин добавил, что 2 июля президент РФ Владимир Путин принял "Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", в которых обозначены современные взгляды государства на вопросы безопасности в этой области. Документ определяет опасности и угрозы, основные принципы и субъекты, а также условия возможного перехода к применению ядерного оружия.

Отмечается, что его обнародование вызвало резонанс среди западных держав, а в НАТО назвали российскую политику агрессивной и приписали ей концепцию эскалации. Издание подчёркивает, что новые положения озвучены на фоне желания США выйти из СНВ-3 после его окончания.

В "Основах" подчёркивается, что политика России исключительно оборонительная, однако в случае нападения незамедлительно будет нанесён ответный удар. В основе ядерного сдерживания лежат боевые возможности страны, а основные угрозы исходят с коллективного Запада. Соблюдение международных обязательств в области контроля над вооружениями является для России приоритетным.