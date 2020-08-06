"Переступать не советуем". Генштаб РФ назвал "красные линии" ядерного сдерживания для других стран

Россия обозначила "красные линии" ядерного сдерживания для других стран, это является одним из приоритетов государственной политики в области безопасности, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил РФ генерал-майор Андрей Стерлин.
— Таким образом, в "Основах" Россия обозначила "красные линии", переступать которые мы не советуем никому. Если же потенциальный противник решится на это, то ответ, без сомнения, будет сокрушительным, — сказал он в интервью газете "Красная звезда".
Стерлин добавил, что 2 июля президент РФ Владимир Путин принял "Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", в которых обозначены современные взгляды государства на вопросы безопасности в этой области. Документ определяет опасности и угрозы, основные принципы и субъекты, а также условия возможного перехода к применению ядерного оружия.
Отмечается, что его обнародование вызвало резонанс среди западных держав, а в НАТО назвали российскую политику агрессивной и приписали ей концепцию эскалации. Издание подчёркивает, что новые положения озвучены на фоне желания США выйти из СНВ-3 после его окончания.
США в очередной раз назвали условия продления СНВ-3Москве и Вашингтону на минувших переговорах удалось продвинуться вперёд в вопросах контроля над ядерными вооружениями.
В "Основах" подчёркивается, что политика России исключительно оборонительная, однако в случае нападения незамедлительно будет нанесён ответный удар. В основе ядерного сдерживания лежат боевые возможности страны, а основные угрозы исходят с коллективного Запада. Соблюдение международных обязательств в области контроля над вооружениями является для России приоритетным.
Напомним, срок СНВ-3 истекает 5 февраля 2021 года. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить соглашение, однако Штаты не готовы это делать. Россия же готова подписать соглашение в любой момент. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хочет "ядерного пакта" с РФ, однако Соединённые Штаты выдвинули условия, на которых он будет заключён, а именно присутствие Китая и включение оружейных систем, которые разрабатываются в настоящий момент. КНР же не намерена участвовать в переговорах.