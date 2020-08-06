Американская актриса покончила с собой в возрасте 23 лет

Американская актриса Дейзи Коулмэн покончила с собой в возрасте 23 лет. Об этом в "Фейсбуке" сообщила мать девушки Мелинда.

Коулмэн перестала отвечать на звонки несколько дней назад, после чего обеспокоенные родственники обратились в полицию. Тело Дейзи было найдено в её собственной квартире.

— Она была моей лучшей подругой и потрясающей дочкой. Ей казалось, что я могу жить без неё, но это не так, — написала Мелинда.

В 2016 году актриса снялась в документальном фильме Netflix о насилии под названием "Одри и Дейзи". Он рассказывал историю, случившуюся с ней в 14-летнем возрасте, когда на вечеринке её изнасиловал 17-летний парень. После этого девушку в одной футболке и штанах оставили на улице при температуре около нуля. Преступнику удалось избежать наказания. Предполагается, что это произошло благодаря связям с местной администрацией. В последнее время Коулмэн также работала моделью и мастером тату.