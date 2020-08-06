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Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в банке французского Гавра

Всех заложников удалось освободить, пострадавших нет.

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Мужчина, захвативший заложников в банке французского города Гавр, задержан. Об этом сообщает Национальная полиция в "Твиттере".

По данным радиостанции RTL, им оказался 34-летний местный житель, он уже известен правоохранителям несколькими нарушениями общего права, принудительным заключением, насилием и ношением оружия.

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Это уже четвёртый подобный случай на Украине за последние две недели.

Из отделения банка было освобождено пять человек, пострадавших нет. Захватчик выдвигал два основных требования: освободить палестинских детей, якобы несправедливо заключённых в тюрьму в Израиле, и предоставить палестинцам в возрасте до 40 лет доступ на площадь мечети аль-Акса в Иерусалиме.

Мэр Гавра, бывший премьер-министра Франции Эдуар Филипп после завершения спецоперации поблагодарил в "Твиттере" государственные службы и Национальную полицию за их "замечательную работу на службе граждан".

Расследованием дела занимается прокуратура, будут изучены все обстоятельства и мотивы злоумышленника, после чего ему предъявят обвинения и изберут меру пресечения.

Напомним, вечером 6 августа во французском Гавре вооружённый мужчина захватил заложников в банке. Правоохранители подозревали, что у него есть взрывчатка. В ходе переговоров захватчика убедили освободить одну женщину, а 53-летнему мужчине удалось сбежать самостоятельно.

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