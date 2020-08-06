Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в банке французского Гавра

#LeHavre Le périmètre vient d'être levé sur le boulevard de Strasbourg ! Le #RAID et les forces de l'ordre quittent les lieux. Le Havre va pouvoir retrouver son calme après cette fin de journée agitée !@BFMTV @TF1LeJT @f3htenormandie @France2tv @paris_normandie @fredveille pic.twitter.com/zU7Wc2KCYc — Jérôme Dupont (@JejayLH) August 6, 2020

Мужчина, захвативший заложников в банке французского города Гавр, задержан. Об этом сообщает Национальная полиция в "Твиттере".

По данным радиостанции RTL, им оказался 34-летний местный житель, он уже известен правоохранителям несколькими нарушениями общего права, принудительным заключением, насилием и ношением оружия.

Из отделения банка было освобождено пять человек, пострадавших нет. Захватчик выдвигал два основных требования: освободить палестинских детей, якобы несправедливо заключённых в тюрьму в Израиле, и предоставить палестинцам в возрасте до 40 лет доступ на площадь мечети аль-Акса в Иерусалиме.

Мэр Гавра, бывший премьер-министра Франции Эдуар Филипп после завершения спецоперации поблагодарил в "Твиттере" государственные службы и Национальную полицию за их "замечательную работу на службе граждан".

Расследованием дела занимается прокуратура, будут изучены все обстоятельства и мотивы злоумышленника, после чего ему предъявят обвинения и изберут меру пресечения.