Во Франции вооружённый мужчина захватил заложников в банке

Le RAID arrive à bord d'un bus, aucune prise de parole officielle avant leur intervention qui doit avoir lieu d'une minute à l'autre pic.twitter.com/plWkeaPfeS— France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) August 6, 2020
Во французском городе Гавр вооружённый мужчина захватил несколько заложников в отделении банка на бульваре Страсбург. По данным издания Figaro, злоумышленник удерживает шесть человек.
Место происшествия оцеплено полицией. Стражи порядка опасаются, что у злоумышленника есть взрывчатка. В ходе переговоров захватчика убедили освободить одну женщину, а 53-летнему мужчине удалось сбежать самостоятельно.
Ранее сразу три захвата заложников произошли на Украине. 21 июля в Луцке злоумышленник весь день удерживал 13 человек в автобусе. Он отпустил людей после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил его странное требование. Второй случай произошёл спустя всего два дня. Тогда преступник взял в заложники полицейского и скрылся на автомобиле. Спустя неделю его разыскали и ликвидировали. 3 августа заложников захватили в отделении банка в Киеве. Злоумышленника схватили спустя несколько часов.