Во Франции вооружённый мужчина захватил заложников в банке

Ранее сразу три захвата заложников произошли на Украине. 21 июля в Луцке злоумышленник весь день удерживал 13 человек в автобусе. Он отпустил людей после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил его странное требование. Второй случай произошёл спустя всего два дня. Тогда преступник взял в заложники полицейского и скрылся на автомобиле. Спустя неделю его разыскали и ликвидировали. 3 августа заложников захватили в отделении банка в Киеве. Злоумышленника схватили спустя несколько часов.