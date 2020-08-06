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Во Франции вооружённый мужчина захватил заложников в банке

Стражи порядка опасаются, что у злоумышленника есть взрывчатка.

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Во французском городе Гавр вооружённый мужчина захватил несколько заложников в отделении банка на бульваре Страсбург. По данным издания Figaro, злоумышленник удерживает шесть человек.

Место происшествия оцеплено полицией. Стражи порядка опасаются, что у злоумышленника есть взрывчатка. В ходе переговоров захватчика убедили освободить одну женщину, а 53-летнему мужчине удалось сбежать самостоятельно.

Ранее сразу три захвата заложников произошли на Украине. 21 июля в Луцке злоумышленник весь день удерживал 13 человек в автобусе. Он отпустил людей после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил его странное требование. Второй случай произошёл спустя всего два дня. Тогда преступник взял в заложники полицейского и скрылся на автомобиле. Спустя неделю его разыскали и ликвидировали. 3 августа заложников захватили в отделении банка в Киеве. Злоумышленника схватили спустя несколько часов.

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