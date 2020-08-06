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"Вооот такая толстая пачка!" Адвокат предупредил о больших запросах потерпевших по делу Ефремова

Юрист призвал дождаться следующего заседания, чтобы узнать точные цифры.

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Видео © LIFE

Адвокат потерпевших по делу о пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский предпочёл сохранить в секрете сумму, которую в рамках гражданского иска потребуют с артиста родственники погибшего Сергея Захарова. Юрист попытался заинтриговать журналистов, показав толщину гипотетической пачки.

Это будет вооот такая толстая пачка! — посмеялся адвокат. Дождитесь вторника. Это же всё равно не ваши деньги, поэтому спите спокойно.

Вопрос, в какой валюте будет заявлен размер иска, Добровинский также оставил без ответа.

Адвокат Добровинский громко хрюкнул в ответ Ефремову — видео

Юрист заявил, что это всего лишь отсылка к приверженности артиста московскому "Спартаку".

Сегодня в Пресненском суде Москвы состоялось второе заседание по существу дела о смертельном ДТП с участием артиста. На слушании были обнародованы ключевые доказательства по делу: кадры с нагрудного регистратора инспектора ДПС, на которых пьяный актёр подтверждает, что был за рулём автомобиля в момент ДТП, видео с попытками Ефремова откупиться и другие. После просмотра данных роликов актёр заподозрил у себя раздвоение личности и назвал себя мистером Хайдом.

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