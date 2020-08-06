"Это мистер Хайд". Ефремов заподозрил у себя раздвоение личности после просмотра видео с места ДТП

На заседании по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова показали видео, на которых актёр сразу после аварии странно себя ведёт и не до конца осознаёт происходящее: не может подуть в трубочку и даже передать инспекторам свой паспорт. После просмотра этих кадров артист сравнил себя с героем повести Роберта Стивенсона — доктором Джекиллом, в котором уживается злобная личность под именем мистер Хайд.

— С трудом. Это мистер Хайд, — сказал он на вопрос адвоката потерпевшей стороны, узнаёт ли он себя на продемонстрированных кадрах.