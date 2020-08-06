"Это мистер Хайд". Ефремов заподозрил у себя раздвоение личности после просмотра видео с места ДТП

На заседании по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова показали видео, на которых актёр сразу после аварии странно себя ведёт и не до конца осознаёт происходящее: не может подуть в трубочку и даже передать инспекторам свой паспорт. После просмотра этих кадров артист сравнил себя с героем повести Роберта Стивенсона — доктором Джекиллом, в котором уживается злобная личность под именем мистер Хайд.
— С трудом. Это мистер Хайд, — сказал он на вопрос адвоката потерпевшей стороны, узнаёт ли он себя на продемонстрированных кадрах.
Гражданин подлец. Как соцсети реагируют на слова Ефремова о своей невиновностиГражданин поэт взял назад свои покаянные слова, записанные вскоре после смертельного ДТП в центре столицы. Теперь актёр Михаил Ефремов вместе с адвокатом пытаются выкрутиться. "Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню", — заявил накануне актёр.
Ранее на процессе показали видео с нагрудного регистратора сотрудника ДПС. На кадрах сильно пьяный актёр подтверждает, что был за рулём автомобиля в момент смертельной аварии. Это создаёт проблему для защиты Ефремова. Его адвокат продолжает настаивать, что актёр вину свою не признавал, не факт, что именно он был водителем, и всё это ещё нужно доказать.