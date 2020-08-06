В суде по делу Ефремова представили видео с его попытками откупиться

На очередном судебном заседании по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова сегодня изучали различные видео с места трагедии. В том числе видеозапись с нагрудного регистратора сотрудника ДПС, который первым прибыл на место аварии. Помимо ключевого эпизода, где сам артист признаётся правоохранителям, что действительно он находился за рулём внедорожника, есть момент, когда Ефремов предлагал деньги.
— Отпустите меня! Я убил кого-то? — спросил сотрудника полиции актёр, а услышав отрицательный ответ, добавил: — Слава богу. Отпустите меня, я уйду, а потом заплачу вам все деньги.
Как сообщал Лайф, ранее часть кадров с попыткой Ефремова подкупить полицейских сразу после ДТП опубликовала ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева.
"Вы водитель?" Признание пьяного Ефремова сразу после ДТП попало на видеоВ последнее время по настоянию адвоката актёр уверял, что не может признать вину, так как ничего не помнит.
Напомним, авария в центре российской столицы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался в больнице. Теперь артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков. Их нашли в крови актёра.