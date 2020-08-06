В суде по делу Ефремова представили видео с его попытками откупиться

На очередном судебном заседании по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова сегодня изучали различные видео с места трагедии. В том числе видеозапись с нагрудного регистратора сотрудника ДПС, который первым прибыл на место аварии. Помимо ключевого эпизода, где сам артист признаётся правоохранителям, что действительно он находился за рулём внедорожника, есть момент, когда Ефремов предлагал деньги.

— Отпустите меня! Я убил кого-то? — спросил сотрудника полиции актёр, а услышав отрицательный ответ, добавил: — Слава богу. Отпустите меня, я уйду, а потом заплачу вам все деньги.

Как сообщал Лайф, ранее часть кадров с попыткой Ефремова подкупить полицейских сразу после ДТП опубликовала ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева.