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"Президентами не становятся, президентами рождаются". Лукашенко пожалел Зеленского

Глава республики назвал украинского коллегу хорошим.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему жаль украинского коллегу Владимира Зеленского из-за сложной ситуации в этой стране. Зеленский хоть и умный человек, но пришёл из другой сферы. Белорусский лидер убеждён, что президентом невозможно стать, им только рождаются.

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В отличие от президента РФ, канцлер ФРГ Ангела Меркель изматывает, считает белорусский лидер.

Володя хороший. Мне его жаль. Он попал как кур в ощип. Не мне вам объяснять, какая на Украине ситуация ему досталась. Он, конечно же, не глупый человек, хоть и из другой сферы. Но президентами не становятся, президентами рождаются, — заявил Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, опубликованном на канале "В гостях у Гордона" в "Ютубе".

В этом же интервью Лукашенко признался, что считает российского коллегу Владимира Путина старшим братом. При этом, по убеждению белорусского лидера, "старший брат всегда должен младшего поддерживать".

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