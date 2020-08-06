"Президентами не становятся, президентами рождаются". Лукашенко пожалел Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему жаль украинского коллегу Владимира Зеленского из-за сложной ситуации в этой стране. Зеленский хоть и умный человек, но пришёл из другой сферы. Белорусский лидер убеждён, что президентом невозможно стать, им только рождаются.

— Володя хороший. Мне его жаль. Он попал как кур в ощип. Не мне вам объяснять, какая на Украине ситуация ему досталась. Он, конечно же, не глупый человек, хоть и из другой сферы. Но президентами не становятся, президентами рождаются, — заявил Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, опубликованном на канале "В гостях у Гордона" в "Ютубе".