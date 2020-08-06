Лукашенко признался, что считает Путина старшим братом

— Но не в том плане, что ты старший, а мы тут вот никакие младшие, нет. Он действительно и по возрасту, и по весу старший брат, но поведение старшего и младшего брата… Я считаю, что старший брат всегда должен младшего поддерживать, — сказал Лукашенко.