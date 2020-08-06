Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Лукашенко признался, что считает Путина старшим братом

Белорусский лидер пояснил, что ждёт от него поддержки.

205
Post cover

Фото © Пресс-служба Президента РБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что считает российского коллегу Владимира Путина старшим братом. Об этом он сказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Лукашенко рассказал о задержании в Белоруссии людей с американскими паспортами

Лидер республики уверен, что против Минска разворачивается гибридная война.

Но не в том плане, что ты старший, а мы тут вот никакие младшие, нет. Он действительно и по возрасту, и по весу старший брат, но поведение старшего и младшего брата… Я считаю, что старший брат всегда должен младшего поддерживать, — сказал Лукашенко.

Ещё лидер Белоруссии рассказал, что между ним и Путиным есть некое напряжение. Причина этого в том, что они оба сильные личности.

Также Лукашенко рассказывал в этом интервью об оппозиционном настроении его сына.

Выбор редакции

Loading...