Лукашенко признался, что считает Путина старшим братом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что считает российского коллегу Владимира Путина старшим братом. Об этом он сказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Лукашенко рассказал о задержании в Белоруссии людей с американскими паспортамиЛидер республики уверен, что против Минска разворачивается гибридная война.
— Но не в том плане, что ты старший, а мы тут вот никакие младшие, нет. Он действительно и по возрасту, и по весу старший брат, но поведение старшего и младшего брата… Я считаю, что старший брат всегда должен младшего поддерживать, — сказал Лукашенко.
Ещё лидер Белоруссии рассказал, что между ним и Путиным есть некое напряжение. Причина этого в том, что они оба сильные личности.