Жителя Липецка признали виновным в гибели бабушки от упавшей с его балкона сосульки

Октябрьский районный суд Липецка признал местного жителя виновным в гибели 78-летней женщины от упавшей с балкона его квартиры сосульки. В областном СУ СКР сообщили, что Сергея Медведкова приговорили к ограничению свободы на полтора года.

— Вечером 4 февраля 2019 года упавшая с жилого дома № 94 по улице Депутатской в Липецке снежная глыба травмировала 78-летнюю местную жительницу. Пострадавшая была госпитализирована в больницу, где утром следующего дня скончалась, — напомнили в управлении.

Согласно выводам судмедэкспертов, причиной смерти Раисы Родиной стали черепно-мозговая травма и компрессионный перелом позвоночника. Следователи выяснили, что козырёк балкона был установлен самовольно, то есть его чистка от наледи не входила в обязанности коммунальщиков. Следить за состоянием козырька должен был Медведков, о чём ему напоминала управляющая компания.

При этом сам мужчина настаивал на суде, что убившая пенсионерку сосулька упала не с его балкона. Он аргументировал это тем, что женщина лежала не под его окнами, а под соседскими — в четырёх метрах от его балкона. Доводы Медведкова суд посчитал безосновательными. Ему необходимо выплатить потерпевшей стороне 400 тысяч рублей. Свободу ему ограничили.