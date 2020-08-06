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Жителя Липецка признали виновным в гибели бабушки от упавшей с его балкона сосульки

Ему ограничили свободу и обязали выплатить потерпевшей стороне 400 тысяч рублей.

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Фото © СУ СК России по Липецкой области

Октябрьский районный суд Липецка признал местного жителя виновным в гибели 78-летней женщины от упавшей с балкона его квартиры сосульки. В областном СУ СКР сообщили, что Сергея Медведкова приговорили к ограничению свободы на полтора года.

Вечером 4 февраля 2019 года упавшая с жилого дома № 94 по улице Депутатской в Липецке снежная глыба травмировала 78-летнюю местную жительницу. Пострадавшая была госпитализирована в больницу, где утром следующего дня скончалась, — напомнили в управлении.

Согласно выводам судмедэкспертов, причиной смерти Раисы Родиной стали черепно-мозговая травма и компрессионный перелом позвоночника. Следователи выяснили, что козырёк балкона был установлен самовольно, то есть его чистка от наледи не входила в обязанности коммунальщиков. Следить за состоянием козырька должен был Медведков, о чём ему напоминала управляющая компания.

При этом сам мужчина настаивал на суде, что убившая пенсионерку сосулька упала не с его балкона. Он аргументировал это тем, что женщина лежала не под его окнами, а под соседскими — в четырёх метрах от его балкона. Доводы Медведкова суд посчитал безосновательными. Ему необходимо выплатить потерпевшей стороне 400 тысяч рублей. Свободу ему ограничили.

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Супружеская пара хотела бы увидеть доказательства, что они действительно покидали дом.

Ранее сообщалось, что в центре Санкт-Петербурга обрушилось сразу четыре балкона на жилом доме по Кирочной улице. Лайф публиковал видео с камер наблюдения.

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