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Крупный пожар вспыхнул в строящемся жилом комплексе в Москве — видео

Столб густого чёрного дыма протянулся в небе на сотни метров.

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Жители Москвы сняли на видео крупный пожар в строящемся жилом комплексе на северо-востоке столицы. Как видно на кадрах, снятых со стороны Ярославского шоссе, густой чёрный дым тянется на сотни метров, однако открытого горения не наблюдается. Как сообщили Лайфу в МЧС, произошло возгорание строительного мусора.

Горел строительный мусор на площади 20 квадратных метров, пострадавших нет, — уточнили в ведомстве.

Столб дыма на сотни метров. Мощный пожар вспыхнул в ОАЭ

По предварительным данным, горит здание одного из рынков.

Как сообщал Лайф, ранее в центр Москвы выдвинулись экстренные службы столицы из-за сообщения о взрыве в ресторане. Однако информация не подтвердилась.

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