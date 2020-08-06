Крупный пожар вспыхнул в строящемся жилом комплексе в Москве — видео

Жители Москвы сняли на видео крупный пожар в строящемся жилом комплексе на северо-востоке столицы. Как видно на кадрах, снятых со стороны Ярославского шоссе, густой чёрный дым тянется на сотни метров, однако открытого горения не наблюдается. Как сообщили Лайфу в МЧС, произошло возгорание строительного мусора.