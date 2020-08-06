Трамп назвал сроки появления вакцины от CoViD-19 в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская вакцина от CoViD-19 может появиться ко дню выборов главы государства или чуть раньше. Как передаёт агентство Reuters, хозяин Белого дома назвал возможные сроки выпуска лекарства в радиоэфире.

Американский лидер сообщил, что вакцина точно будет создана до конца 2020 года, на что радиоведущий поинтересовался, возможно ли появление препарата до 3 ноября — дня голосования на выборах президента США.

— Я думаю, что в отдельных случаях это возможно раньше, но примерно в это время, — ответил американский лидер.