Трамп назвал сроки появления вакцины от CoViD-19 в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская вакцина от CoViD-19 может появиться ко дню выборов главы государства или чуть раньше. Как передаёт агентство Reuters, хозяин Белого дома назвал возможные сроки выпуска лекарства в радиоэфире.
Американский лидер сообщил, что вакцина точно будет создана до конца 2020 года, на что радиоведущий поинтересовался, возможно ли появление препарата до 3 ноября — дня голосования на выборах президента США.
— Я думаю, что в отдельных случаях это возможно раньше, но примерно в это время, — ответил американский лидер.
Twitter заблокировал аккаунт предвыборной кампании Трампа из-за фейкового видеоРанее ролик был удалён на странице американского лидера в "Фейсбуке".
Ранее президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил, что пандемия коронавируса в стране начала отступать.