Захарова резко отреагировала на разосланные россиянам письма Госдепа с предложением $10 миллионов

Государственный департамент нарушает закон, когда предлагает россиянам вознаграждение за информацию о "вмешательстве в выборы в США". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

— Вовлечение в сферу своих интересов широких слоёв населения за деньги вот таким способом, через обман, через прямую пропаганду, которая смешана с какой-то дезинформацией. И при этом всё это выдаётся за такую целенаправленную работу на основе некой законной базы. Ну, это, наверное, новое слово [в политике]. Насколько всё это находится в рамках законности? Очевидно, что не находится, — заявила Захарова.

Сегодня утром некоторые россияне, занятые в сферах журналистики, IT и других, получили на свои телефоны сообщения, в которых Госдеп США предлагал до 10 миллионов долларов за информацию о вмешательстве в американские выборы. В них была закреплена ссылка, которая вела на сайт американской службы дипломатической безопасности.

Представитель МИД отметила, что такие попытки завербовать россиян предпринимаются не так редко. По её мнению,"американские службы давно перешли все грани приличия" и всем известны факты похищения и вербовки людей, в том числе представителей госструктур и дипломатов.