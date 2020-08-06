Долларовая миллионерша Полина Гагарина оказалась злостной должницей по квартплате

Певица Полина Гагарина вошла в список богатейших россиянок по версии журнала Forbes c доходом в 6,4 миллиона долларов за прошлый год. А теперь выяснилось, что одновременно она находится в списке должников, которых ищут приставы.
Как сообщает Mash, артистка не заплатила 55 тысяч рублей за коммунальные услуги и 30 тысяч за налоги. В отношении неё было открыто исполнительное делопроизводство, по решению суда приставы спишут долги.
Полину Гагарину заподозрили в романе с известным рэпером, который длится не первый месяцОднако сама артистка не торопится прояснять нюансы своей личной жизни.
Ранее Лайф сообщал, что в списке богатейших россиян сменился лидер.