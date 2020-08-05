В списке богатейших россиян сменился лидер

Сулейман Керимов и его семья, владеющие золотодобывающей компанией "Полюс", впервые возглавили список богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Состояние лидера оценивается в 24,7 миллиарда долларов. Как отмечает издание, всего за день Керимов стал богаче на 1,7 миллиарда долларов.

Стоимость золота в последние недели резко выросла — почти на 20%. Накануне впервые в истории его цена составила более двух тысяч долларов за унцию. Спрос на золото, которое считается надёжным активом, остаётся высоким из-за постоянной обеспокоенности, связанной с экономическими последствиями пандемии коронавируса.

С первой позиции бизнесмен сместил совладелеца "Норникеля" Владимира Потанина с состоянием в 24,6 миллиарда долларов. Третье место занимает основной владелец НЛМК Владимир Лисин с состоянием в 21,9 миллиарда долларов.