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В списке богатейших россиян сменился лидер

Сказалась растущая цена золота. Она ставит рекорд за рекордом.

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Фото © Pixabay

Сулейман Керимов и его семья, владеющие золотодобывающей компанией "Полюс", впервые возглавили список богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Состояние лидера оценивается в 24,7 миллиарда долларов. Как отмечает издание, всего за день Керимов стал богаче на 1,7 миллиарда долларов.

Forbes назвал богатейших наследников в России

Первая строчка рейтинга пятый год остаётся за сыном президента "ЛУКойла".

Стоимость золота в последние недели резко выросла — почти на 20%. Накануне впервые в истории его цена составила более двух тысяч долларов за унцию. Спрос на золото, которое считается надёжным активом, остаётся высоким из-за постоянной обеспокоенности, связанной с экономическими последствиями пандемии коронавируса.

С первой позиции бизнесмен сместил совладелеца "Норникеля" Владимира Потанина с состоянием в 24,6 миллиарда долларов. Третье место занимает основной владелец НЛМК Владимир Лисин с состоянием в 21,9 миллиарда долларов.

Ранее Лайф сообщал, что основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск занял пятое место в списке самых состоятельных людей планеты по версии Forbes.

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