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На Урале подпольную вечеринку фанатов Макса Коржа пришлось разгонять полиции

Праздник жизни молодёжь устроила в коттедже рядом с туберкулезным диспансером

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Фото © Pixabay

В Екатеринбурге фанаты певца Макса Коржа устроили подпольную вечеринку на 270 человек. Толпа молодёжи отрывалась так, что соседям пришлось вызвать полицейских.

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Приехавшие сотрудники полиции задержали несколько человек.

Эта вечеринка проходит третий год подряд, вход стоил 700 рублей в обмен на фишки на алкоголь. Соседи вызывали полицию, наряд приезжал после двух часов ночи, — передаёт E1.RU слова очевидца.

Издание отмечает, что вечеринка проходила в коттедже рядом с туберкулёзным диспансером. Участники сходки показывали происходящее подписчикам в соцсетях. Гости неустанно танцевали и громко подпевали трекам артиста. Появление полиции организаторы отметили фейерверком. Затем шумная компания переместилась на улицы Екатеринбурга и продолжила там.

По факту инцидента полиция проводит проверку, по итогам которой будет принято решение, предусмотренное действующим законодательством, — сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Нужно отметить, что препятствием для таких вечеринок ещё недавно не были и жёсткие ограничения, введённые из-за эпидемии коронавируса.

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