На Урале подпольную вечеринку фанатов Макса Коржа пришлось разгонять полиции

В Екатеринбурге фанаты певца Макса Коржа устроили подпольную вечеринку на 270 человек. Толпа молодёжи отрывалась так, что соседям пришлось вызвать полицейских.
Без социальной дистанции и масок. На Кузнецком Мосту в Москве прошла массовая вечеринка под открытым небом — видеоПриехавшие сотрудники полиции задержали несколько человек.
— Эта вечеринка проходит третий год подряд, вход стоил 700 рублей в обмен на фишки на алкоголь. Соседи вызывали полицию, наряд приезжал после двух часов ночи, — передаёт E1.RU слова очевидца.
Издание отмечает, что вечеринка проходила в коттедже рядом с туберкулёзным диспансером. Участники сходки показывали происходящее подписчикам в соцсетях. Гости неустанно танцевали и громко подпевали трекам артиста. Появление полиции организаторы отметили фейерверком. Затем шумная компания переместилась на улицы Екатеринбурга и продолжила там.
— По факту инцидента полиция проводит проверку, по итогам которой будет принято решение, предусмотренное действующим законодательством, — сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Нужно отметить, что препятствием для таких вечеринок ещё недавно не были и жёсткие ограничения, введённые из-за эпидемии коронавируса.