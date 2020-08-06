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Власти Сочи решили ужесточить контроль за ношением масок

Мэр города объяснил это намерением не допустить вспышки коронавирусной инфекции из-за наплыва туристов.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Сочи будет ужесточён контроль за соблюдением мер безопасности в связи с эпидемией коронавируса. Прежде всего это будет касаться мест массового скопления людей. Как отметил мэр города Алексей Копайгородский, идёт пик курортного сезона, и на 500 тысяч местных жителей приходится около 210 тысяч туристов. В связи с этим ожидается прирост заболевших коронавирусом, но главная задача властей и граждан — не допустить взрывного роста заболеваемости.

Необходимо продолжать ежедневно проверять соблюдение масочного режима и социальной дистанции во всех общественных местах курорта. В первую очередь в магазинах, ресторанах, торговых центрах, кафе, дельфинариях, объектах культуры и общественном транспорте, — заявил Алексей Копайгородский на совещании в горадминистрации.

Контроль за соблюдением масочного режима также будет усилен на авто- и железнодорожных вокзалах, в аэропорту и пункте пропуска Псоу на границе с Абхазией.

Призываю каждого сочинца, каждого гостя курорта быть социально ответственным. Только вместе мы сможем вернуться в привычную для всех жизнь без ограничений, — обратился к гражданам мэр Сочи.

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Как сообщал Лайф, ранее Минздрав РФ пообещал обезопасить от коронавируса российских туристов в Сочи и Абхазии.

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