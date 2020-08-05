Столб дыма на сотни метров. Мощный пожар вспыхнул в ОАЭ

Над городом Аджман в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) поднимается огромный столб чёрного дыма. На территории одного из местных рынков в промышленной зоне бушует крупный пожар. Языки пламени вырываются на десяток метров в воздух.

К месту ЧП направились все экстренные службы, сообщает местное издание "Аль-Халидж".

О причинах возгорания и количестве пострадавших пока ничего не известно.