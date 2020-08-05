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Столб дыма на сотни метров. Мощный пожар вспыхнул в ОАЭ

По предварительным данным, горит здание одного из рынков.

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Над городом Аджман в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) поднимается огромный столб чёрного дыма. На территории одного из местных рынков в промышленной зоне бушует крупный пожар. Языки пламени вырываются на десяток метров в воздух.

К месту ЧП направились все экстренные службы, сообщает местное издание "Аль-Халидж".

О причинах возгорания и количестве пострадавших пока ничего не известно.

Способно провоцировать рак. Стало известно, какое вещество могло попасть в воздух после взрыва в Бейруте

Столб дыма было видно за многие километры. Ветер затем унёс его на десятки км.

Куда серьёзнее ситуация в Бейруте. Там накануне произошёл мощнейший взрыв. Жертвами стали, по последним данным, 135 человек, более пяти тысяч пострадали. По предварительным данным, причиной могла стать халатность: взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности. В стране объявлен траур.

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