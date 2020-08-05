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В Костроме начали строить дома для детей-сирот

В них будут однокомнатные квартиры площадью не менее 33 квадратных метров.

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Фото © Пресс-служба Администрации города Костромы

В Костроме начали строить три дома для детей-сирот. Квартиры получат 24 человека, которые состоят на учёте как нуждающиеся в жилье. Заместитель главы администрации области Олег Болоховец проверил ход работ. Он побывал на стройплощадке и пообщался с подрядчиком.

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За три года число таковых сократилось более чем на пять тысяч человек.

Несколько лет назад мы уже строили дома для сирот. Но сейчас федеральное законодательство поменялось, и мы должны придерживаться новых правил. Поэтому сейчас возводим не один, а сразу три малоквартирных дома. Если опыт окажется успешным, а я думаю, что так и будет, уже в следующем году мы продолжим строительство типовых малоэтажных домов для костромских льготников, — отметил он.

Фото © Пресс-служба администрации города Костромы

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Работа началась на прошлой неделе. Сейчас обустраивается котлован первого дома. На площадку уже завезли железобетонные плиты для возведения фундамента.

Однокомнатные квартиры будут площадью не менее 33 квадратных метров. Жильё сделают с автономным отоплением, отделкой и косметическим ремонтом. После завершения работ квартиры передадут детям-сиротам по договорам социального найма.

Ранее Лайф сообщал, что Единый портал государственных услуг запустил сервис, на котором можно подать заявление по выплатам на детей-сирот и инвалидов.

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