В Костроме начали строить дома для детей-сирот

В Костроме начали строить три дома для детей-сирот. Квартиры получат 24 человека, которые состоят на учёте как нуждающиеся в жилье. Заместитель главы администрации области Олег Болоховец проверил ход работ. Он побывал на стройплощадке и пообщался с подрядчиком.

— Несколько лет назад мы уже строили дома для сирот. Но сейчас федеральное законодательство поменялось, и мы должны придерживаться новых правил. Поэтому сейчас возводим не один, а сразу три малоквартирных дома. Если опыт окажется успешным, а я думаю, что так и будет, уже в следующем году мы продолжим строительство типовых малоэтажных домов для костромских льготников, — отметил он.

Фото © Пресс-служба администрации города Костромы 1 / 3

Работа началась на прошлой неделе. Сейчас обустраивается котлован первого дома. На площадку уже завезли железобетонные плиты для возведения фундамента.

Однокомнатные квартиры будут площадью не менее 33 квадратных метров. Жильё сделают с автономным отоплением, отделкой и косметическим ремонтом. После завершения работ квартиры передадут детям-сиротам по договорам социального найма.