В Костроме начали строить дома для детей-сирот

В Костроме начали строить три дома для детей-сирот. Квартиры получат 24 человека, которые состоят на учёте как нуждающиеся в жилье. Заместитель главы администрации области Олег Болоховец проверил ход работ. Он побывал на стройплощадке и пообщался с подрядчиком.
Кузнецова рассказала об уменьшении числа сирот в российских детдомахЗа три года число таковых сократилось более чем на пять тысяч человек.
— Несколько лет назад мы уже строили дома для сирот. Но сейчас федеральное законодательство поменялось, и мы должны придерживаться новых правил. Поэтому сейчас возводим не один, а сразу три малоквартирных дома. Если опыт окажется успешным, а я думаю, что так и будет, уже в следующем году мы продолжим строительство типовых малоэтажных домов для костромских льготников, — отметил он.
Фото © Пресс-служба администрации города Костромы
Работа началась на прошлой неделе. Сейчас обустраивается котлован первого дома. На площадку уже завезли железобетонные плиты для возведения фундамента.
Однокомнатные квартиры будут площадью не менее 33 квадратных метров. Жильё сделают с автономным отоплением, отделкой и косметическим ремонтом. После завершения работ квартиры передадут детям-сиротам по договорам социального найма.
Ранее Лайф сообщал, что Единый портал государственных услуг запустил сервис, на котором можно подать заявление по выплатам на детей-сирот и инвалидов.