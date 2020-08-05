Сбежавший от хозяев удав неделю терроризирует жителей многоэтажки в Подмосковье

Неделю назад жители одного из домов в подмосковном ЖК "Западное Кунцево" увидели объявление, что у их соседей по дому пропал полутораметровый удав. Несмотря на внушительные размеры рептилии, оперативно найти её хозяевам не удалось.

Но что ещё больше шокировало местных жителей, так это предупреждение от хозяев рептилии, что змея может передвигаться по фасадам здания и проникать в квартиры через открытые окна. Страхи подогревает и то, что некоторые уже якобы видели змею в своих квартирах. Многим страшно открывать окна. Но ещё страшнее за маленьких детей, которых теперь нельзя оставлять одних даже в собственной квартире.

— 29 июля в пять утра ребёнок пришёл и сказал, что в комнате животное, предположительно, змея. У нас там спала кошка, и она спрыгнула, в этот момент проснулся ребёнок. С тех пор дверь закрыта, притом закрыта на замок. Он (удав. — Прим. Лайфа) залез с окна, — рассказала Лайфу Екатерина.

Хозяйкой удава является 18-летняя девушка Алина. Своей змее она дала имя Анатолий. Всем, кто увидит рептилию, она рекомендовала обращаться за помощью к специалисту.

— Они не ядовиты, у них просто очень болезненные укусы, — успокаивает серпентолог Наталья Базаркина.

Местные жители обратились в МЧС, прокуратуру и полицию с просьбой найти животное или как-то обезопасить их проживание. Но ведомства пока ничем помочь не могут. Неуловимая рептилия на свободе.