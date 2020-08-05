Определены победители очередной волны конкурса на создание молодёжного контента в Интернете

Сразу 85 проектов стали победителями конкурса на создание интернет-контента для молодёжи, который проводится Институтом развития Интернета (ИРИ) в рамках национального проекта "Культура". Об этом сообщили Лайфу организаторы конкурса. Победители были отобраны из более четырёх сотен заявок в категориях "Видеоконтент", "Проекты в блогосфере", "Игры и ПО", "Спецпроекты в СМИ".

— В рамках второй волны мы изменили и усовершенствовали систему отбора, — рассказал гендиректор АНО ИРИ Антон Ключкин. — Например, у нас появилось обязательное наличие у конкурсантов презентации проекта и видеообращения. Это позволило, с одной стороны, добиться существенного повышения качества и проработанности заявок, а с другой — уменьшения их числа и соответственно нагрузки на экспертов.

Говоря в целом о проектах-победителях, он отметил, что среди них много мотивирующего и профориентирующего контента, в том числе о современных профессиях, волонтёрах, проблемах молодёжи. Причём форматы реализации самые разные. К примеру, среди победителей шесть подкастов на любой вкус: от роли российских изобретателей в создании Интернета и профессиях будущего до взгляда иностранцев на Россию, её традиции и культуру. А создатели одного из проектов проведут архитектурный конкурс достопримечательностей России в игре-песочнице "Майнкрафт", который будет транслироваться на популярном ресурсе Twitch.

— В рамках нашей новой тематической линии, посвящённой проблемам молодёжи, будет создан контент, который, как мы рассчитываем, поможет государству бороться с деструктивными течениями типа АУЕ, различными суицидальными группами. В этих проектах молодёжь не боится говорить о проблемах, которые у них возникают, это важно, потому что с аудиторией, на которую мы ориентируемся, должны говорить их сверстники, — отмечает собеседник.