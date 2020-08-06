В Среднеуральском монастыре схиигумена Сергия умерла 15-летняя девочка

В Среднеуральском женском монастыре, захваченном скандальным схиигуменом Сергием, умерла одна из воспитанниц. Об этом вечером в четверг сообщает Mash. По имеющимся данным, девочке было 15 лет. Она страдала от тяжёлого заболевания и ранее находилась в хосписе.

Пресс-секретарь одиозного священника Всеволод Могучев подтвердил эту информацию, однако подробности сообщать отказался, пояснив, что у него пока "нет благословения давать комментарии по данному поводу".

Местный портал "66.ru" сообщает, что охранник не пустил их корреспондента на территорию монастыря, но проговорился, что "у отца Сергия гости, в том числе полиция".