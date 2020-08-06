В Среднеуральском монастыре схиигумена Сергия умерла 15-летняя девочка

В Среднеуральском женском монастыре, захваченном скандальным схиигуменом Сергием, умерла одна из воспитанниц. Об этом вечером в четверг сообщает Mash. По имеющимся данным, девочке было 15 лет. Она страдала от тяжёлого заболевания и ранее находилась в хосписе.
Среднеуральский монастырь, где находится схимонах Сергий, покинули около 40 человекИз обители ушли монахини, священники и миряне.
Пресс-секретарь одиозного священника Всеволод Могучев подтвердил эту информацию, однако подробности сообщать отказался, пояснив, что у него пока "нет благословения давать комментарии по данному поводу".
Местный портал "66.ru" сообщает, что охранник не пустил их корреспондента на территорию монастыря, но проговорился, что "у отца Сергия гости, в том числе полиция".
Кузнецова просит проверить информацию о насилии над детьми в Среднеуральском монастыреПо её словам, сложившаяся там ситуация и ранее привлекала к себе внимание.
Напомним, проповеди схиигумена Сергия получили широкий резонанс после того, как он стал отрицать коронавирус, критиковать тех, кто в период пандемии закрывает храмы, и призывать людей не соблюдать самоизоляцию. Епархия лишила его права проповедовать, однако он продолжал призывать паству выходить на улицы. Из-за этого его запретили в служении и лишили сана. Кроме того, Сергия обвинили в захвате Среднеуральского женского монастыря, основателем и духовником которого тот является.