"Теремок" откажется от искусственного мяса

Российская сеть блинных "Теремок" отказалась от продажи блюд с искусственным мясом от американского производителя Beyond Meat. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на основателя компании Михаила Гончарова.
Причина — повышение цен. До кризиса блин с искусственным мясом стоил 399 рублей, но потом цена поднялась до 450 рублей. Поэтому в "Теремке" приняли решение убрать из меню блюда с искусственным мясом.
"Теремок" начал экспериментировать с добавлением мяса для веганов осенью прошлого года. Это не единственная сеть, делающая так. В США подобные опыты проводит Burger King.
Речь идёт о заменителях мяса на растительной основе. Ранее стало известно, что в KFC появится мясо из пробирки, напечатанное на 3D-принтере.