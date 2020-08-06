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"Теремок" откажется от искусственного мяса

Оно оказалось слишком дорогим.

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Фото © ТАСС / Александр Зеликов

Российская сеть блинных "Теремок" отказалась от продажи блюд с искусственным мясом от американского производителя Beyond Meat. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на основателя компании Михаила Гончарова.

Причина — повышение цен. До кризиса блин с искусственным мясом стоил 399 рублей, но потом цена поднялась до 450 рублей. Поэтому в "Теремке" приняли решение убрать из меню блюда с искусственным мясом.

"Теремок" начал экспериментировать с добавлением мяса для веганов осенью прошлого года. Это не единственная сеть, делающая так. В США подобные опыты проводит Burger King.

Речь идёт о заменителях мяса на растительной основе. Ранее стало известно, что в KFC появится мясо из пробирки, напечатанное на 3D-принтере.

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