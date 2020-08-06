Лукашенко рассказал, что от Путина в переговорах не устаёшь. А Меркель назвал волчицей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об особенностях характера российского и немецкой коллег — Владимира Путина и Ангелы Меркель. По его мнению, от общения с президентом РФ не устаёшь, а канцлер ФРГ можно описать одним словом — волчица.

— Что-то у него [Путина] есть, от чего не устаёшь. Знаете, в переговорах можно от Ангелы Меркель устать, глядя как они вели переговоры, от неё — да. Ну, это волчица, это Европа потеряет силу — настолько цепкая, настолько въедливая, трудолюбивая, — поделился Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.