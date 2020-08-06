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Врио губернатора Калужской области вручил врачам ключи от 10 автомобилей скорой помощи

Ещё 22 машины доставят в регион в ближайшее время.

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Фото © Пресс-служба Правительства Калужской области

В Калуге временно исполняющий обязанности губернатора области Владислав Шапша вручил медработникам ключи от автомобилей скорой медицинской помощи. Десять реанимобилей класса С были приобретены за счёт средств федерального бюджета для оказания поддержки региону, в том числе в условиях борьбы с коронавирусом. Машины оснащены современным оборудованием для оказания полноценной экстренной медицинской помощи: дефибрилляторами, электрокардиографами и аппаратами ИВЛ.

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Представитель ведомства подчеркнул, что для них стало неожиданностью одномоментное открытие республики.

От того, насколько профессионально с точки зрения кадров и серьёзно с точки зрения техники будет укомплектовано ваше подразделение, зависит очень многое. Сегодня мы передаём вам ключи от десяти современных автомобилей. Ещё 22 будут поставлены в область в ближайшее время, — заявил глава региона.

Фото © Пресс-служба Правительства Калужской области

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Обращаясь к представителям станции скорой медицинской помощи, Шапша подчеркнул, что именно они в период пандемии первыми пришли на помощь жителям Калужской области. Он заверил, что правительство области сделает всё для того, чтобы оснащение регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф вышло на новый уровень.

В условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции интенсивность эксплуатации машин скорой медицинской помощи значительно возросла. Поэтому нужно регулярно обновлять парк таких машин, чтобы повысить доступность и качество оказания первичной медико-санитарной помощи. В ответ на просьбу главного врача учреждения Виктории Кардаш о создании ремонтной базы для автомашин скорой помощи глава региона пообещал поддержку в решении этого вопроса.

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