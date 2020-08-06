Врио губернатора Калужской области вручил врачам ключи от 10 автомобилей скорой помощи

В Калуге временно исполняющий обязанности губернатора области Владислав Шапша вручил медработникам ключи от автомобилей скорой медицинской помощи. Десять реанимобилей класса С были приобретены за счёт средств федерального бюджета для оказания поддержки региону, в том числе в условиях борьбы с коронавирусом. Машины оснащены современным оборудованием для оказания полноценной экстренной медицинской помощи: дефибрилляторами, электрокардиографами и аппаратами ИВЛ.

— От того, насколько профессионально с точки зрения кадров и серьёзно с точки зрения техники будет укомплектовано ваше подразделение, зависит очень многое. Сегодня мы передаём вам ключи от десяти современных автомобилей. Ещё 22 будут поставлены в область в ближайшее время, — заявил глава региона.

Фото © Пресс-служба Правительства Калужской области 1 / 3

Обращаясь к представителям станции скорой медицинской помощи, Шапша подчеркнул, что именно они в период пандемии первыми пришли на помощь жителям Калужской области. Он заверил, что правительство области сделает всё для того, чтобы оснащение регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф вышло на новый уровень.