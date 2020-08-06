Лукашенко рассказал, чем они похожи с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, в чём их сходство с российским коллегой Владимиром Путиным. Он полагает, что из-за этой черты между ним и главой российского государства есть некая напряжённость.

— У нас есть определённое напряжение, потому что мы оба сильные личности, извините за нескромность, — сказал Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, опубликованном на канале "В гостях у Гордона" в "Ютубе".