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Финляндия останется закрытой для россиян как минимум до 8 сентября

Власти страны готовы снимать ограничения для тех стран, где на 100 тысяч человек приходится 8 заболевших коронавирусом.

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Фото © Pixabay

Правительство Финляндии из-за ситуации с коронавирусом продлило ограничения на въезд российских туристов до 8 сентября. Об этом сообщает правительство страны.

Власти Финляндии готовы снимать ограничения для тех стран, в которых число заболевших составляет 8 на 100 тысяч человек населения за последние две недели. При этом граждане стран, с которыми пока не открыты границы, могут следовать транзитом через финские аэропорты. Также открыт въезд семьям финских граждан.

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Всего в список "зелёных стран", кроме России, вошло большинство стран Евросоюза и ещё около 40 государств.

Напомним, Россия закрыла границу с другими странами в конце марта. Из-за пандемии коронавируса такие меры приняли многие государства. А с 1 августа страна частично возобновила международные полёты. Первыми открытыми странами стали Великобритания, Турция и Танзания. А с 15 августа РФ возобновит авиасообщение со Швейцарией.

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