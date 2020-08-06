Финляндия останется закрытой для россиян как минимум до 8 сентября

Власти Финляндии готовы снимать ограничения для тех стран, в которых число заболевших составляет 8 на 100 тысяч человек населения за последние две недели. При этом граждане стран, с которыми пока не открыты границы, могут следовать транзитом через финские аэропорты. Также открыт въезд семьям финских граждан.