Финляндия останется закрытой для россиян как минимум до 8 сентября

Правительство Финляндии из-за ситуации с коронавирусом продлило ограничения на въезд российских туристов до 8 сентября. Об этом сообщает правительство страны.
Власти Финляндии готовы снимать ограничения для тех стран, в которых число заболевших составляет 8 на 100 тысяч человек населения за последние две недели. При этом граждане стран, с которыми пока не открыты границы, могут следовать транзитом через финские аэропорты. Также открыт въезд семьям финских граждан.
Стало известно, когда россиянам откроют въезд в ЧерногориюВсего в список "зелёных стран", кроме России, вошло большинство стран Евросоюза и ещё около 40 государств.
Напомним, Россия закрыла границу с другими странами в конце марта. Из-за пандемии коронавируса такие меры приняли многие государства. А с 1 августа страна частично возобновила международные полёты. Первыми открытыми странами стали Великобритания, Турция и Танзания. А с 15 августа РФ возобновит авиасообщение со Швейцарией.