Новый газопровод введён в эксплуатацию в Ростовской области

Цены на газ с 1 августа. Сколько будет стоить топливо на заправках и как изменятся тарифы ЖКХ С 1 августа оптовые цены на газ вырастут на 3%. Это следует из приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Как изменятся ценники на АЗС и какие суммы ждать в квитанциях на услуги ЖКХ? Когда газ в дома начнут проводить бесплатно и какие субсидии можно получить за перевод машины с бензина на голубое топливо?