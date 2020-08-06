Новый газопровод введён в эксплуатацию в Ростовской области

Чтобы обеспечить голубым топливом посёлок Ясный Багаевского района, было построено более 20 км газопровода, созданы распределительные сети трёх населённых пунктов — в Ясном, хуторах Пустошкине и Усьмане. Символический факел зажгли губернатор Ростовской области Василий Голубев и генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.
Голубев напомнил, что задачу о поэтапном завершении газификации регионов к 2024 и 2030 годам поставил президент России Владимир Путин. И Ростовская область, по словам губернатора, реализует эту задачу опережающими темпами.
Цены на газ с 1 августа. Сколько будет стоить топливо на заправках и как изменятся тарифы ЖКХС 1 августа оптовые цены на газ вырастут на 3%. Это следует из приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Как изменятся ценники на АЗС и какие суммы ждать в квитанциях на услуги ЖКХ? Когда газ в дома начнут проводить бесплатно и какие субсидии можно получить за перевод машины с бензина на голубое топливо?
— На начало этого года уровень газификации в Ростовской области составлял почти 88,5%. Это выше общероссийских показателей, — указал глава региона. — Газификация — это основа для развития территорий, а значит, для благополучия каждого жителя. Вот почему эта тема всегда была и остаётся в приоритете у донского правительства.
Счётная палата оценила запасы нефти и газа в РоссииОтмечается, что потенциал открытия крупных месторождений в освоенных провинциях фактически исчерпан.
По данным пресс-службы Правительства Ростовской области, до конца 2022 года за счёт средств регионального бюджета необходимо выполнить проектирование и строительство разводящих газопроводов протяжённостью более 650 км. Строительство ещё более 750 км подводящих газопроводов будет осуществляться за счёт средств компании "Газпром".
Всего же на газификацию в регионе в 2019–2020 годах запланировано направить из всех источников около 2,2 млрд рублей.