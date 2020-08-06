Склонен к конфликту, подвержен внушению. Графолог изучил почерк Ефремова из объяснительной записки

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Михаил Ефремов обладает высокой чувствительностью к восприятию новой информации. В общении с людьми он может сам провоцировать конфликты, впрочем, делает это, чтобы проверять возможности собеседников. Склонен делить мир на два лагеря — хороших и плохих. Такую характеристику Михаилу Ефремову дал графолог Дмитрий Смыслов, изучив его объяснительную записку для ФСИН. Писать её Ефремову пришлось, поскольку на суде он заглянул в телефон, а пользоваться Интернетом ему запрещено.

— Данный человек подвержен внушению, при этом как со стороны других людей, так и со стороны самого себя. Может сам себе внушить определённые какие-то установки. Склонен к конфликту с социальным окружением. Благодаря этому конфликту, возможно, этот человек когда-то оказывался в некотором плане успешен с точки зрения работы, мышления и взаимодействия с собой, — заявил Лайфу специалист.

Дмитрий Смыслов подчеркнул, что в момент написания записки артист явно был в состоянии раздражения из-за окружающей его обстановки.