Доктор Комаровский назвал фактор, увеличивающий риск рака на 80 процентов

Риск развития рака кожи напрямую связан с солнечными ожогами, которые мы получаем в детском возрасте. Об этом рассказал известный доктор и телеведущий Евгений Комаровский.

— Есть два вида солнечных лучей, способных повреждать кожу. UVA-лучи проникают даже через одежду и через стекло и вызывают разрушения ДНК и могут способствовать возникновению злокачественных образований, — отметил он на ютуб-канале.

А вот солнечные ожоги, по его словам, вызывают UVB-лучи. Врач посоветовал выбирать одежду из плотных тканей и реже использовать сетчатые майки и футболки. В случае их использования наносить солнцезащитный крем даже под одежду.

Самый опасный же вид рака — меланома — может образовываться ещё в детстве, поэтому необходимо обеспечивать безопасное пребывание ребёнка на солнце. По словам доктора, всего пять солнечных ожогов в детском возрасте увеличивают риск рака на 80 процентов.

Солнцезащитный крем необходимо наносить на кожу за 10–15 минут до выхода, уточнил Комаровский, и обновлять его каждые четыре часа. Но, если вы находитесь на природе, это нужно делать каждые два часа.