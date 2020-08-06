"Охватила мания величия". В России и Германии ответили на угрозы США по "Северному потоку — 2"

Сенатор Сергей Цеков прокомментировал угрозы США ввести санкции в отношении немецкого порта из-за строительства газопровода "Северный поток — 2".
— Американскую политическую верхушку, на мой взгляд, охватила мания величия. Сенаторы в значительной степени превышают свои обязанности и функции, считая себе вправе допускать подобные письма, которые можно расценивать как грубые и беспардонные угрозы, — заявил Цеков в беседе с RT.
Он добавил, что некоторые, возможно, отнесутся к подобным заявлениям с опасением, однако большая часть немецкого общества не воспримет угрозы всерьёз. Цеков выразил надежду, что газопровод будет достроен, несмотря на любые препятствия со стороны США.
СМИ: США грозят "далеко идущими последствиями" европейским подрядчикам "Северного потока — 2"Отмечается, что в Вашингтоне звучат "очень серьёзные угрозы".
Мнение российского сенатора поддержал член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт. В беседе с РИА "Новости" он подчеркнул, что в вопросах бизнеса друзей не бывает, США выгодно продавать свой газ в Европу, однако он обойдётся для покупателей слишком дорого.
Напомним, ранее сенат США пригрозил санкциями порту в Германии за поддержку "Северного потока — 2".