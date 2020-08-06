"Охватила мания величия". В России и Германии ответили на угрозы США по "Северному потоку — 2"

Сенатор Сергей Цеков прокомментировал угрозы США ввести санкции в отношении немецкого порта из-за строительства газопровода "Северный поток — 2".

— Американскую политическую верхушку, на мой взгляд, охватила мания величия. Сенаторы в значительной степени превышают свои обязанности и функции, считая себе вправе допускать подобные письма, которые можно расценивать как грубые и беспардонные угрозы, — заявил Цеков в беседе с RT.

Он добавил, что некоторые, возможно, отнесутся к подобным заявлениям с опасением, однако большая часть немецкого общества не воспримет угрозы всерьёз. Цеков выразил надежду, что газопровод будет достроен, несмотря на любые препятствия со стороны США.

Мнение российского сенатора поддержал член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт. В беседе с РИА "Новости" он подчеркнул, что в вопросах бизнеса друзей не бывает, США выгодно продавать свой газ в Европу, однако он обойдётся для покупателей слишком дорого.