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Россия лидирует по числу пользователей, столкнувшихся с приложениями для слежки

В Европе со сталкерскими программами чаще всего сталкиваются жители Великобритании, Германии и Италии.

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В России зафиксировано наибольшее число пользователей, которые столкнулись с программами для слежки. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории Касперского.

Это коммерческие приложения, с помощью которых можно получить личную информацию, доступ к фото, файлам на устройстве, паролям. Некоторые из них позволяют подсматривать за человеком через камеру и даже контролировать устройства. Их можно приобрести на специализированных сайтах, официальные магазины стараются не допускать такого ПО у себя.

По статистике Лаборатории Касперского, число пользователей, на мобильных устройствах которых были зафиксированы приложения для слежки, увеличилось в России на 28% в первые шесть месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, — приводит ТАСС слова экспертов.

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