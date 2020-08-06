Россия лидирует по числу пользователей, столкнувшихся с приложениями для слежки

В России зафиксировано наибольшее число пользователей, которые столкнулись с программами для слежки. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории Касперского.

Это коммерческие приложения, с помощью которых можно получить личную информацию, доступ к фото, файлам на устройстве, паролям. Некоторые из них позволяют подсматривать за человеком через камеру и даже контролировать устройства. Их можно приобрести на специализированных сайтах, официальные магазины стараются не допускать такого ПО у себя.

— По статистике Лаборатории Касперского, число пользователей, на мобильных устройствах которых были зафиксированы приложения для слежки, увеличилось в России на 28% в первые шесть месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, — приводит ТАСС слова экспертов.

В Европе наибольшее число вредоносных программ зафиксировано в Великобритании, Германии и Италии. По всему миру их количество выросло на 39% за первое полугодие 2020 года.