"Совершенно ни к чему". Жительницы Казани не оценили "розовую парковку" для женщин

Многие жительницы Казани раскритиковали парковку для женщин, которая появилась возле одного из торговых центров в городе. Места для машины там покрашены в розовый цвет и шире, что намекает на проблемы с управлением автомобилем у прекрасного пола. Жаркие споры начались в соцсетях. Пользователи Интернета увидели в этой истории проявление гендерного неравенства и сексизма.

— Я считаю, что это вообще ни к чему. Это нарушает структуру города. Это очень ярко, на фоне такой достопримечательности выделятся этот розовый цвет. Абсолютно не нужно, — рассказала Лайфу жительница Казани Марина.

— Стандартной парковки достаточно вполне. Девушки паркуются хорошо — разделять не нужно, — уверена автолюбительница Светлана.

По мнению основательницы Высшей школы равноправия Марии Давоян, парковка — это действительно своеобразный сексистский укол. Ведь мужчины-водители сталкиваются с точно такими же трудностями, что и женщины.

— Парковка, сделанная специально для женщин, — это такой укол и сексистское проявление, нежели какая-то прогрессивная история. Нужно понимать, что парковка для женщин парковке для женщин рознь. Действительно, если у тебя сиденье для ребёнка и коляска, то большое пространство парковки обеспечивает больший комфорт при передвижении. Но это может быть и мужчина с ребёнком, которому тоже нужна большая парковка, — полагает Мария Давоян.

В споры вмешалась прокуратура, и теперь правоохранительные органы проверяют законность действий торгового центра. В ведомстве считают, что парковка содержит элементы дискриминации по половому признаку, и постановили её убрать. К тому же розовая разметка не соответствует ГОСТу.