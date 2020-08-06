Ростовчанин выдвинул пса Пикселя Дуралеевича на выборы в депутаты

Житель Ростова-на-Дону Сергей Пименов выдвинул своего пса кандидатом на выборы в городскую думу. У Пикселя Дуралеевича Запеканкина есть свой сайт, а по городу расклеены плакаты.

— Первый кандидат от сук и кобелей, — говорится в агитации.

Сергей рассказал в интервью РИА "Новости", что около года назад сам пытался баллотироваться, но избирком не принял его документы. Тогда же он завёл пса породы бостонский терьер. Хозяин добавил, что собака очень популярна в соцсетях, у неё сотни подписчиков, а на сайте продаётся официальный мерч с изображением животного.

Мужчина отметил, что кандидаты приезжают в их район только перед выборами, а Пиксель гуляет там каждый день. Для него была разработана целая избирательная кампания, например, предложения "разрешить гонять кошек", "отменить ошейники и поводки для мелких пород", "федеральный закон о разрешении спать с людьми в их кроватях".

— Всё это, конечно, шутка, но там есть, например, критика по теме площадок для выгула собак. Показательно, что 99% комментариев позитивные и в духе "я готов проголосовать за такого кандидата", — пояснил Сергей.

Он отметил, что с помощью подобной избирательной кампании привлекается внимание к реально существующим проблемам. В настоящее время за Пикселя готовы проголосовать более 500 человек, на сайте планируется создать раздел, куда ростовчане смогут присылать свои запросы, которые потом будут подаваться реальным кандидатам.