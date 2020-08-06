Ростовчанин выдвинул пса Пикселя Дуралеевича на выборы в депутаты

Житель Ростова-на-Дону Сергей Пименов выдвинул своего пса кандидатом на выборы в городскую думу. У Пикселя Дуралеевича Запеканкина есть свой сайт, а по городу расклеены плакаты.
— Первый кандидат от сук и кобелей, — говорится в агитации.
Сергей рассказал в интервью РИА "Новости", что около года назад сам пытался баллотироваться, но избирком не принял его документы. Тогда же он завёл пса породы бостонский терьер. Хозяин добавил, что собака очень популярна в соцсетях, у неё сотни подписчиков, а на сайте продаётся официальный мерч с изображением животного.
Пёс стал мировой сенсацией и подписал несколько рекламных контрактов, и всё благодаря этим милым фотоКокер-пудель по кличке Марли — настоящая модель. Он работает с мировыми брендами вроде Primark, Zoopla и даже Disney. А сейчас пёс уже покоряет "Инстаграм".
Мужчина отметил, что кандидаты приезжают в их район только перед выборами, а Пиксель гуляет там каждый день. Для него была разработана целая избирательная кампания, например, предложения "разрешить гонять кошек", "отменить ошейники и поводки для мелких пород", "федеральный закон о разрешении спать с людьми в их кроватях".
— Всё это, конечно, шутка, но там есть, например, критика по теме площадок для выгула собак. Показательно, что 99% комментариев позитивные и в духе "я готов проголосовать за такого кандидата", — пояснил Сергей.
Он отметил, что с помощью подобной избирательной кампании привлекается внимание к реально существующим проблемам. В настоящее время за Пикселя готовы проголосовать более 500 человек, на сайте планируется создать раздел, куда ростовчане смогут присылать свои запросы, которые потом будут подаваться реальным кандидатам.
Ранее Лайф сообщал, что миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг потратил около полутора миллионов долларов на размещение мемов в "Инстаграме" в рамках своей предвыборной кампании в США.