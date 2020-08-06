"Убегает в транс, внутри буря". Психолог считала эмоции Ефремова по его рисунку на суде

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Художник по просьбе Лайфа воссоздал рисунок Михаила Ефремова, который актёр сделал во время сегодняшнего слушания его дела в суде. Фотосъёмка в зале была запрещена, поэтому пришлось прибегнуть к услугам живописца. Он с удивительной точностью воссоздал творение артиста.

На рисунке Ефремова решётки, похожие на тюремные, клетка, точки, круги, персонаж с длинными ушами и здание с пятиконечной звездой на вершине, напоминающее Спасскую башню Московского Кремля. За толкованием Лайф обратился к специалисту в этом вопросе — клиническому психологу и гипнотерапевту Ирине Коржаевой. Ей раскрыли только пол и возраст автора рисунка.

— Похоже на наличие приличной травматики от матери. Ориентировочно три-пять лет, это становление самости. Потом школа, в которой было непросто, низкая самооценка — то, что рисунок внизу. Но я бы сказала, что она ложно низкая — он считает себя недооценённым, нарочитая скромность, скрупулёзность — точечки, кружочки обведены. Человек может и не плохой, но вынужден сильно контролировать свои эмоции: левый нижний угол, рамка. Внутри же буря всего, — говорит психолог.

Собеседница Лайфа предупреждает, что эта буря внутри чревата для автора рисунка гипертонией, проблемами с сердцем и мозгом. Ирина не смогла понять, насколько уравновешен автор: в процессе рисования его эмоциональное состояние менялось несколько раз. Коржаева видит по линиям и разнице в объектах, что артист впадал то в мальчишеское озорное состояние, то пытался продемонстрировать фальшивый усердно-решительный настрой. При этом психолог, не зная, что перед ней рисунок Ефремова, отметила, что у автора имеются навыки играть то, чего на самом деле он не чувствует. Возвращаясь к оценке его личности, она удивительно попадает в цель — бабушкина рука превалирует, а ведь воспитанием Михаила занимались по большей части бабушка и дедушка, жившие на одной лестничной площадке с его родителями.

Михаил Ефремов. Кадр из фильма "Дни хирурга Мишкина" (1976) / kino-teatr.ru

— Больше похоже, что воспитание было женское, может, даже бабушкой, когда ребёнку авторитетно говорят: не злись, не дерись, не делай. Очень яркий мальчик изначально, творческий, зажался в рамки, причём впоследствии сам. Ну и ещё раз повторю: не могу увидеть эмоциональной стабильности. Это может быть и гормональное. Мне интересно, что человек впадает в трансовое состояние, когда рисует, пробуждает, контролирует и снова проваливается, — отмечает собеседница Лайфа.

Психолог объясняет, что такая нестабильность говорит об усталости сознания, "человек убегает в транс, когда перегружается". В этом плане Ефремов похож на компьютер — нужно перезагрузить, чтобы обновиться. В рисунке Ирина также нашла признаки того, что его автор — сторонник теории заговоров. А рамка наверху рисунка похожа на висельницу.