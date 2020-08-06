"Берут с потолка!" Салтыкова опровергла слухи о своём онкозаболевании

Российская поп-исполнительница Ирина Салтыкова опровергла слухи о своей госпитализации из-за онкологического заболевания.

Певица опубликовала в "Инстаграме" заголовок СМИ, в котором сообщалось, что её якобы положили под капельницу в Сочи.

— Бред! Не верьте, не читайте, пишут что в голову придёт! Нет повода, просто берут с потолка, уроды! — возмутилась Салтыкова.

Поклонники в комментариях пожелали артистке здоровья и посоветовали обратиться с иском в суд за клевету.