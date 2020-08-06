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"Берут с потолка!" Салтыкова опровергла слухи о своём онкозаболевании

Певица уверяет, что повода для такой информации нет, и призвала поклонников не верить.

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Фото © Instagram / Irina Saltykova

Российская поп-исполнительница Ирина Салтыкова опровергла слухи о своей госпитализации из-за онкологического заболевания.

Певица опубликовала в "Инстаграме" заголовок СМИ, в котором сообщалось, что её якобы положили под капельницу в Сочи.

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Бред! Не верьте, не читайте, пишут что в голову придёт! Нет повода, просто берут с потолка, уроды! — возмутилась Салтыкова.

Поклонники в комментариях пожелали артистке здоровья и посоветовали обратиться с иском в суд за клевету.

Напомним, в 2017 году Салтыкова заявила, что переболела раком. Онкозаболевание у неё диагностировали в 1995 году, после развода с мужем.

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