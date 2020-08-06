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Лукашенко заверил, что не готовит младшего сына в преемники

По его словам, Николай делает успехи в учёбе. А мыслит как оппозиционер.

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Фото © ТАСС / Федосенко Наталия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готовит своего младшего 15-летнего сына Николая в преемники. Об этом он сказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Лукашенко признался, что считает Путина старшим братом

Белорусский лидер пояснил, что ждёт от него поддержки.

Нет, Коля мой, наверное, никогда не будет президентом. Я не хочу, — сказал Лукашенко.

По его словам, младший сын разбирается в химии и биологии и хорошо знает английский язык.

Также Лукашенко заявил, что ему не надоело быть президентом. Глава республики признался, что не представляет себя в иной роли, чем президент.

Ранее белорусский лидер заявил, что его сын является оппозиционно настроенным человеком.

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