Лукашенко заверил, что не готовит младшего сына в преемники

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готовит своего младшего 15-летнего сына Николая в преемники. Об этом он сказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

— Нет, Коля мой, наверное, никогда не будет президентом. Я не хочу, — сказал Лукашенко.

По его словам, младший сын разбирается в химии и биологии и хорошо знает английский язык.

Также Лукашенко заявил, что ему не надоело быть президентом. Глава республики признался, что не представляет себя в иной роли, чем президент.