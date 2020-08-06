"Вы нас душите!" Лукашенко упрекнул Россию в ошибках по отношению к Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия боится потерять своего верного союзника в лице Минска, но продолжает делать "ошибку за ошибкой". Своими соображениями он поделился в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Оно опубликовано на канале "В гостях у Гордона" в "Ютубе".

— Не дай бог Беларусь — окно в тысячу километров, через которое они передвигаются туда-сюда — замкнётся. Что останется? Прибалтика? Она что, пророссийская? Нет. Украина — нет. Белоруссия — нет... Поэтому Россия, конечно же, переживает, но она делает ошибку за ошибкой. Вы нас душите! Мы же нормальные, ваши люди. Мы один народ фактически, зачем вы душите? — эмоционально вопрошал политик.

Лукашенко подчеркнул намерение защищать всеми способами Белоруссию, но с оговоркой, что "стрелять первым" он не станет. Президент убеждён, что конфликт между Москвой и Минском был бы большой глупостью и огромным подарком для врагов. По его мнению, до стрельбы есть очень много вариантов, в случае исчерпания которых он без сомнения готов прибегнуть и к ней.