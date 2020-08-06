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Сенат США пригрозил санкциями порту в Германии за поддержку "Северного потока — 2"

В ответ на угрозы американцев немецкий политик призвал власти страны ответить "незамедлительно и прямо".

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Фото © ТАСС / DPA / Stefan Sauer

В сенате США выдвинули ультиматум администрации порта немецкого города Засниц — тот должен прекратить работы по поддержке строительства газопровода "Северный поток — 2", иначе порт столкнётся с экономическими трудностями. Об этом сообщила немецкая газета Handelsblatt.

Если вы продолжите предоставлять товары, услуги и поддержку проекту "Северный поток — 2", вы помешаете дальнейшему финансовому выживанию вашего предприятия, — говорится в письме американских сенаторов, которых возглавил Тед Круз.

В порту комментировать данные заявления не стали, а вот официальный представитель по энергетике партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре в интервью РИА "Новости" назвал действия американцев экономической войной в отношении ФРГ.

Инициаторы (письма) должны быть обложены санкциями, им должен быть запрещён въезд в ЕС, в частности в Германию. Европейские страны должны продемонстрировать единство. Это покажет, дееспособен ли ЕС. Такие вещи нельзя принимать, — заявил Котре.

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Отмечается, что возражений о строительстве не поступило.

Напомним, две нитки газопровода должны пройти от берегов России до Германии через Балтийское море — по территориальным водам или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании. Против строительства выступают США. В конце декабря прошлого года Дональд Трамп принял закон о военном бюджете страны, который включил в себя санкции против российского проекта.

Как сообщал Лайф, позднее в американский сенат внесли законопроект о расширении санкций против "Северного потока — 2". Согласно документу, они будут направлены на тех, кто оказывает помощь в строительстве газопровода. При этом канцлер Ангела Меркель заявляла, что ФРГ считает правильным запустить "Северный поток — 2", несмотря на санкции Вашингтона. Германия готовит ответ на случай введения таких ограничений.

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