Лукашенко заявил, что ему подкинули коронавирус. А вот когда — неизвестно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его могли умышленно заразить коронавирусом. Об этом он сказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Лукашенко рассказал, чем они похожи с ПутинымБелорусский лидер признался, что считает президента РФ старшим братом.
— Я ведь не знал, что я заболел. Я как белка в колесе был. Тут парад — не дай бог до парада заболею, там — День независимости, там же выборы. Вопрос не в том, что я заразился. Мы склоняемся всё же к тому, что мне его всё-таки подкинули. И я сейчас начинаю искать тот момент, где это произошло, — отметил глава государства.
Белорусский лидер заверил, что Минск никогда не отрицал коронавирус, как об этом заявляли журналисты. По его словам, он знает "фамилии тех двоих, которые привезли коронавирус в Беларусь".
В этом же интервью Лукашенко признался, что считает российского коллегу Владимира Путина старшим братом. При этом, по убеждению белорусского лидера, "старший брат всегда должен младшего поддерживать".