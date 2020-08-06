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Лукашенко заявил, что ему подкинули коронавирус. А вот когда — неизвестно

Белорусский лидер рассказал, что долгое время и не подозревал о своей болезни.

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Фото © ТАСС / Николай Петров / БелТА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его могли умышленно заразить коронавирусом. Об этом он сказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

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Белорусский лидер признался, что считает президента РФ старшим братом.

Я ведь не знал, что я заболел. Я как белка в колесе был. Тут парад — не дай бог до парада заболею, там — День независимости, там же выборы. Вопрос не в том, что я заразился. Мы склоняемся всё же к тому, что мне его всё-таки подкинули. И я сейчас начинаю искать тот момент, где это произошло, — отметил глава государства.

Белорусский лидер заверил, что Минск никогда не отрицал коронавирус, как об этом заявляли журналисты. По его словам, он знает "фамилии тех двоих, которые привезли коронавирус в Беларусь".

В этом же интервью Лукашенко признался, что считает российского коллегу Владимира Путина старшим братом. При этом, по убеждению белорусского лидера, "старший брат всегда должен младшего поддерживать".

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