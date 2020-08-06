Лукашенко заявил, что ему подкинули коронавирус. А вот когда — неизвестно

— Я ведь не знал, что я заболел. Я как белка в колесе был. Тут парад — не дай бог до парада заболею, там — День независимости, там же выборы. Вопрос не в том, что я заразился. Мы склоняемся всё же к тому, что мне его всё-таки подкинули. И я сейчас начинаю искать тот момент, где это произошло, — отметил глава государства.