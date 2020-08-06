"Мы убедили в этом весь мир". Мэр Днепра назвал украинцев нацией воров

Мэр украинского города Днепра (прежде Днепропетровск) Борис Филатов назвал украинцев "нацией воров". Такое громкое заявление он сделал в эфире ютуб-канала "Смотрящие", высказываясь о коррупции в своей стране.

— Мы сами себя поместили в парадигму о том, что мы нация воров, и мы убедили в этом весь мир, — сказал Филатов.

Он посетовал, что Службе безопасности Украины приходится заниматься делами вроде хищения соли, заготовленной для посыпки дорог зимой. Или воровством овощей в детских садах. При этом СБУ не видит серьёзных преступлений, которыми и должна заниматься.

По мнению мэра Днепра, борьба с коррупцией на Украине стала виртуальной и из неё пытаются тоже извлечь выгоду.