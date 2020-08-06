Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Мы убедили в этом весь мир". Мэр Днепра назвал украинцев нацией воров

По его мнению, борьба с коррупцией в стране стала виртуальной и из неё тоже все пытаются извлечь пользу.

118
Post cover

Фото © Facebook / Borys-Filatov

Мэр украинского города Днепра (прежде Днепропетровск) Борис Филатов назвал украинцев "нацией воров". Такое громкое заявление он сделал в эфире ютуб-канала "Смотрящие", высказываясь о коррупции в своей стране.

Мы сами себя поместили в парадигму о том, что мы нация воров, и мы убедили в этом весь мир, — сказал Филатов.

Он посетовал, что Службе безопасности Украины приходится заниматься делами вроде хищения соли, заготовленной для посыпки дорог зимой. Или воровством овощей в детских садах. При этом СБУ не видит серьёзных преступлений, которыми и должна заниматься.

"Убивает бюрократия". Саакашвили объяснил, в чём Россия превосходит Украину

Политик отметил, что российские власти лучше "слушают бизнес", в то время как на Украине только ведут разговоры.

По мнению мэра Днепра, борьба с коррупцией на Украине стала виртуальной и из неё пытаются тоже извлечь выгоду.

С такой точкой зрения наверняка согласится скандально известный Михаил Саакашвили. Он, вообще, считает, что Украины как страны вскоре может уже не стать.

Выбор редакции

Loading...