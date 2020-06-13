Пёс стал мировой сенсацией и подписал несколько рекламных контрактов, и всё благодаря этим милым фото

Кэти Рамсден из Ливерпуля работает фотографом, поэтому, когда она только стала хозяйкой Марли, первая съёмка была лишь вопросом времени. Как оказалось, малышка любит внимание, а работать в кадре её даже учить не пришлось.
Вскоре англичанка создала Instagram-аккаунт для мохнатой красотки. Так питомец встал на путь блогера. Теперь Марли просто купается в подарках, которые присылают бренды с просьбой показать товары в профиле. Но рекламой на странице модельная работа не ограничилась. Совсем скоро о Марли узнали крупные бренды.
Это быстро превратилось из хобби в работу на полный день. Правда, прежде чем мы узнали это, Марли уже была подписана в модельном агентстве Urban Paws. Она участвовала в фотосессиях для крупных брендов, таких как Ford, Barbour и Daniel Wellington
Кэти Рамсден
Конечно, известность изменила образ жизни и Марли, и её хозяйки Кэти. Часто пару приглашают на крупные тематические мероприятия, где собака гордо ходит по красной дорожке, собирая восхищённые взгляды фанатов. К примеру, в прошлом году они посетили премьеру Disney.
Когда мы шли по красной дорожке, её то и дело узнавали. И даже несмотря на то, что вокруг много чего творилось, она просто продолжала спокойно идти, не обращая ни на кого внимания
Кэти Рамсден
Но, несмотря на известность, Рамсден говорит, что дома собака живёт абсолютно обычной жизнью, как и сама хозяйка. Никаких ошейников со стразами и дорогущей одежды. Впрочем, модели из супермаркета собаку тоже вполне устраивают.
Её любимый наряд — жёлтый плащ. У меня даже есть похожая куртка, поэтому, когда в дождливый день мы идём гулять, мы всегда в одинаковом
Кэти Рамсден
А совсем недавно в семье Марли было пополнение. Пёс-блогер принял в свою команду годовалую Мейбл. И, похоже, Кэти долго выбирала новую собаку, ведь у малышки тоже есть задатки модели. Мало того, псы уже подружились и активно проводят совместные фотосессии, пишет Metro.
WOW-animals
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