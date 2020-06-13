Пёс стал мировой сенсацией и подписал несколько рекламных контрактов, и всё благодаря этим милым фото

Кэти Рамсден из Ливерпуля работает фотографом, поэтому, когда она только стала хозяйкой Марли, первая съёмка была лишь вопросом времени. Как оказалось, малышка любит внимание, а работать в кадре её даже учить не пришлось.

Вскоре англичанка создала Instagram-аккаунт для мохнатой красотки. Так питомец встал на путь блогера. Теперь Марли просто купается в подарках, которые присылают бренды с просьбой показать товары в профиле. Но рекламой на странице модельная работа не ограничилась. Совсем скоро о Марли узнали крупные бренды.

Фото © Instagram / cockapoomarley

Это быстро превратилось из хобби в работу на полный день. Правда, прежде чем мы узнали это, Марли уже была подписана в модельном агентстве Urban Paws. Она участвовала в фотосессиях для крупных брендов, таких как Ford, Barbour и Daniel Wellington Кэти Рамсден

Фото © Instagram / cockapoomarley

Конечно, известность изменила образ жизни и Марли, и её хозяйки Кэти. Часто пару приглашают на крупные тематические мероприятия, где собака гордо ходит по красной дорожке, собирая восхищённые взгляды фанатов. К примеру, в прошлом году они посетили премьеру Disney.

Когда мы шли по красной дорожке, её то и дело узнавали. И даже несмотря на то, что вокруг много чего творилось, она просто продолжала спокойно идти, не обращая ни на кого внимания Кэти Рамсден

Фото © Instagram / cockapoomarley

Но, несмотря на известность, Рамсден говорит, что дома собака живёт абсолютно обычной жизнью, как и сама хозяйка. Никаких ошейников со стразами и дорогущей одежды. Впрочем, модели из супермаркета собаку тоже вполне устраивают.

Фото © Instagram / cockapoomarley

Её любимый наряд — жёлтый плащ. У меня даже есть похожая куртка, поэтому, когда в дождливый день мы идём гулять, мы всегда в одинаковом Кэти Рамсден

Фото © Instagram / cockapoomarley